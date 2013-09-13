Sofra Çorbalar Mulligatawny Çorbası Tarifi

Mulligatawny Çorbası Tarifi

Mulligatawny, adından da anlaşılacağı üzere esasen Güney Hindistan dolaylarında doğmuş bir yöresel tarif; dolayısıyla, Hindistan mutfağının bir parçası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mulligatawny çorbası nasıl yapılır?

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta