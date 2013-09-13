Mulligatawny Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg kırmızı mercimek
2 litre su
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı sarmısak ezmesi
1.5 çorba kaşığı hindistancevizi unu
2 çay kaşığı toz zerdeçal
Tuz
YAPILIŞI
Suyu tencereye aktarın. Yıkanmış mercimeği ekleyin. Bir saat kadar kaynatın. Tereyağını tavaya aktarın. Eridikten sonra sarımsak ezmesini ekleyin. Kahverengileşmeye başladığında hindistancevizi ununu ve toz zerdeçalı ekleyip karıştırın. Bu karışımı sulu mercimeğe ilave edin. Tuzunu ayarlayın. 2-3 dakika pişirin. Hazırladığınız çorbayı tel süzgeçten geçirip servis yapın