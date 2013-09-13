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Sofra / Çorbalar / Mulligatawny Çorbası Tarifi

Mulligatawny Çorbası Tarifi

Mulligatawny, adından da anlaşılacağı üzere esasen Güney Hindistan dolaylarında doğmuş bir yöresel tarif; dolayısıyla, Hindistan mutfağının bir parçası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mulligatawny çorbası nasıl yapılır?
Mulligatawny Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kırmızı mercimek

2 litre su

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sarmısak ezmesi

1.5 çorba kaşığı hindistancevizi unu

2 çay kaşığı toz zerdeçal

Tuz

YAPILIŞI

Suyu tencereye aktarın. Yıkanmış mercimeği ekleyin. Bir saat kadar kaynatın. Tereyağını tavaya aktarın. Eridikten sonra sarımsak ezmesini ekleyin. Kahverengileşmeye başladığında hindistancevizi ununu ve toz zerdeçalı ekleyip karıştırın. Bu karışımı sulu mercimeğe ilave edin. Tuzunu ayarlayın. 2-3 dakika pişirin. Hazırladığınız çorbayı tel süzgeçten geçirip servis yapın
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