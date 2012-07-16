Naneli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı yeşil mercimek
Yarım çay bardağı erişte
1 tatlı kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağı
6 su bardağı su
Tuz
1'er tatlı kaşığı domates ve biber salçası
1 çorba kaşığı nane
YAPILIŞI
Mercimeği üzerini geçecek kadar su ile haşlayın. Tereyağını eritip, unu rengi dönene kadar kavurun. Nane ekleyip 1-2 kez karıştırın. 6 su bardağı kaynamış su katın. Haşlanmış mercimeği, salçaları ve tuzu ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynayınca erişteyi ilave edin ve yumuşayınca ocaktan alın.