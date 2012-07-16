Naneli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimeği üzerini geçecek kadar su ile haşlayın. Tereyağını eritip, unu rengi dönene kadar kavurun. Nane ekleyip 1-2 kez karıştırın. 6 su bardağı kaynamış su katın. Haşlanmış mercimeği, salçaları ve tuzu ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynayınca erişteyi ilave edin ve yumuşayınca ocaktan alın.