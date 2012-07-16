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Naneli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi

Oldukça sağlıklı ve lezzetli olan naneli yeşil mercimek çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Naneli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi
  • 4-6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

Yarım çay bardağı erişte

1 tatlı kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

6 su bardağı su

Tuz

1'er tatlı kaşığı domates ve biber salçası

1 çorba kaşığı nane

YAPILIŞI

Mercimeği üzerini geçecek kadar su ile haşlayın. Tereyağını eritip, unu rengi dönene kadar kavurun. Nane ekleyip 1-2 kez karıştırın. 6 su bardağı kaynamış su katın. Haşlanmış mercimeği, salçaları ve tuzu ekleyip, kaynamaya bırakın. Kaynayınca erişteyi ilave edin ve yumuşayınca ocaktan alın.
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