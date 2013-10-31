Nohut Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Akşamdan ıslattığınız nohudu, ertesi gün iyice yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp kabuklarını soyun. Daha sonra robottan geçirerek püre haline getirin. Tavuk suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine nohudu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve 25-30 dakika pişirin. Üzerine 3 çorba kaşığı tereyağı ekleyin. Birkaç dakika pişirip tarçın, kimyon ve limon suyu katın. Karıştırıp ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.