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Nohut Çorbası Tarifi

Lezzetli bir nohut çorbası tarifini mi aramıştınız? İşte enfes nohut çorbası tarifi...
Nohut Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

6 su bardağı tavuk suyu

3 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tarçın ve

kimyon

Yarım limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Akşamdan ıslattığınız nohudu, ertesi gün iyice yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp kabuklarını soyun. Daha sonra robottan geçirerek püre haline getirin. Tavuk suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine nohudu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve 25-30 dakika pişirin. Üzerine 3 çorba kaşığı tereyağı ekleyin. Birkaç dakika pişirip tarçın, kimyon ve limon suyu katın. Karıştırıp ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.
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