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Nohutlu Balık Çorbası Tarifi

Nefis ve pratik nohutlu balık çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. Nohutlu balık çorbası nasıl yapılır?
Nohutlu Balık Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

1 kg beyaz etli balık fileto

1 adet çarliston biber

5 diş ezilmiş sarımsak

2-3 dilim ekmek içi

Yarım su bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

1 adet limon

1 çorba kaşığı ince kıyılmış maydanoz



Kızartmak için:

Sıvı yağ


YAPILIŞI

Nohutları bir gece önceden ıslatıp, ertesi gün suyunu süzüp bir tencereye alın. Üzerine çekirdek yatağı çıkartılmış biber ve 1 diş sarmısak ile tuz ekleyip nohutlar yumuşayana kadar haşlayın. Nohutların suyunu süzüp blenderden geçirin. Diğer tarafta balığı az suda haşlayıp sudan çıkartın. Haşlama suyunu daha sonra kullanmak için kenara alın. Balıkları, ekmek içi, 4 diş sarmısak, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuzu blenderden geçirin. Bu karışımdan küçük köfteler yapıp unlayın ve sıvıyağda kızartın. Blenderden geçirdiğiniz nohudu balığın haşlama suyuyla birlikte bir tencereye alın. Karıştırarak kaynatmaya devam edin. Çorbayı servis tabağına alıp üzerine balık köftelerini yerleştirin. Son olarak kalan zeytinyağı, kıyılmış maydanoz ve limon suyunu başka bir kapta karıştırıp çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Balığın haşlama suyunun dışında, çorbayı seyreltmek için kaynamış su da ekleyebilirsiniz.
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