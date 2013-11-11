Nohutlu Bamya Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün suyunu süzün. Üzerine çıkacak kadar su koyup, yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzün ve bir kenara alın. Bamyayı yıkayıp, ayıklayın. Yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı zeytinyağı ile birlikte tencereye alıp, kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. 1-2 kez çevirdikten sonra bamyayı ilave edin ve şöyle bir çevirdikten sonra üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Nohut ve limon suyunu katıp, pişmeye bırakın. Bamya yumuşadığında ocaktan alın ve sıcak servis yapın.