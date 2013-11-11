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Nohutlu Bamya Çorbası Tarifi

İşte sizlere sofralarınıza taşıyabileceğiniz nohutlu bamya tarifi... Nohutlu bamya nasıl yapılır?
Nohutlu Bamya Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay bardağı nohut

Yarım kg bamya

1 adet soğan

2 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

4 adet orta boy domates

Yarım limonun suyu

Yeteri kadar sıcak su

Tuz

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden ıslatın ve ertesi gün suyunu süzün. Üzerine çıkacak kadar su koyup, yarı yarıya yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzün ve bir kenara alın. Bamyayı yıkayıp, ayıklayın. Yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı zeytinyağı ile birlikte tencereye alıp, kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. 1-2 kez çevirdikten sonra bamyayı ilave edin ve şöyle bir çevirdikten sonra üzerine çıkacak kadar sıcak su ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Nohut ve limon suyunu katıp, pişmeye bırakın. Bamya yumuşadığında ocaktan alın ve sıcak servis yapın.
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