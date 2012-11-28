Nohutlu Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabukları soyulup küp doğranmış patates, soğan ve sarımsağı zeytinyağında 2-3 dakika kavurun. Safran ve suyu katıp, karıştırın. Acı kırmızı biber ve dövülmüş kişnişi de çorbaya ilave edin. Tuz ve kimyonunu ayarlayıp, kısık ateşte 15 dakika pişirin. Haşlanmış nohut, kıyılmış nane ve maydanozu ekleyin. 1 saat sıcak suda bekletip, süzdüğünüz kuru üzümü de katın ve 5-10 dakika daha pişirin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates ile limon suyunu ekleyin. Tüm malzemeyi 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.