DETAYLI ARA
Sofra / Çorbalar / Nohutlu Patates Çorbası Tarifi

Nohutlu Patates Çorbası Tarifi

Lezzetli, doyurucu ve pratik bir çorba olan nohutlu patates çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Nohutlu patates çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Nohutlu Patates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 adet orta boy patates

1 adet küp doğranmış soğan

2 diş dövülmüş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tutam safran

5-6 su bardağı su

3 adet acı kuru kırmızı biber

5 adet kişniş tohumu

7-8 dal nane

8-10 dal maydanoz

1 çay bardağı kuru üzüm

2 adet orta boy domates

1 çorba kaşığı limon suyu

Tuz, kimyon

YAPILIŞI

Kabukları soyulup küp doğranmış patates, soğan ve sarımsağı zeytinyağında 2-3 dakika kavurun. Safran ve suyu katıp, karıştırın. Acı kırmızı biber ve dövülmüş kişnişi de çorbaya ilave edin. Tuz ve kimyonunu ayarlayıp, kısık ateşte 15 dakika pişirin. Haşlanmış nohut, kıyılmış nane ve maydanozu ekleyin. 1 saat sıcak suda bekletip, süzdüğünüz kuru üzümü de katın ve 5-10 dakika daha pişirin. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates ile limon suyunu ekleyin. Tüm malzemeyi 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Erişteli Yoğurt Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Patlıcanlı Tavuk Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Közlenmiş Sarımsaklı Bezelye Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Soğuk Bakla Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Nohut Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi
Kabak Çorbası Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN