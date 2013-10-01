Nohutlu Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı nohut
1 çay bardağı aşurelik buğday
6 su bardağı su ya da et suyu
100 gram kıyma
6 çorba kaşığı tarhana l Tuz
Sos için: 4 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane
Servis için: Yuvarlak ekmekler
YAPILIŞI
Nohut ve buğdayı önceden haşlayın. Su ve tarhanayı karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca nohudu, buğdayı, kıymayı ve tuzu ekleyip 15 dakika pişirin. Ardından yağda naneyi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Yuvarlak ekmeklerin üzerinden kapak kesip çıkarın ve içini de hafifçe alın. Çorbayı ekmeklere doldurarak servis yapın.