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Nohutlu Tarhana Çorbası Tarifi

Klasik tarhana çorbasından daha farklı. Nohutlu tarhana çorbasını nasıl yapılıyor? İşte tarifi...
Nohutlu Tarhana Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

1 çay bardağı aşurelik buğday

6 su bardağı su ya da et suyu

100 gram kıyma

6 çorba kaşığı tarhana l Tuz



Sos için: 4 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane



Servis için: Yuvarlak ekmekler


YAPILIŞI

Nohut ve buğdayı önceden haşlayın. Su ve tarhanayı karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynayınca nohudu, buğdayı, kıymayı ve tuzu ekleyip 15 dakika pişirin. Ardından yağda naneyi yakıp, çorbanın üzerine gezdirin. Yuvarlak ekmeklerin üzerinden kapak kesip çıkarın ve içini de hafifçe alın. Çorbayı ekmeklere doldurarak servis yapın.
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