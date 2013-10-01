Nohutlu Yarma Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir gece önceden ıslattığınız yarma ve nohudu yıkayıp, süzün. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, yarma ve nohut yumuşayana kadar haşlayın. Başka bir kapta yoğurda un ve yumurtayı ekleyip iyice çırpın. Suyu ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Karışımı haşlanmış yarma ve nohuda ekleyin. Karıştırarak 1-2 taşım kaynatın. Sos için küçük bir tavada tereyağını eritin. Küp doğranmış soğanı hafifçe kavurun. Kıyılmış maydanoz, nane ve pulbiberi ekleyip pişirin. Sosu çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.