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Nohutlu Yarma Çorbası Tarifi

Nefis ve pratik yarma çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. Nohutlu yarma çorbası nasıl yapılır?
Nohutlu Yarma Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yarma

1 çay bardağı nohut

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı un

3 su bardağı yoğurt

1 su bardağı su

1 adet küçük boy soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

8-9 dal maydanoz

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

pul biber

YAPILIŞI

Bir gece önceden ıslattığınız yarma ve nohudu yıkayıp, süzün. Tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, yarma ve nohut yumuşayana kadar haşlayın. Başka bir kapta yoğurda un ve yumurtayı ekleyip iyice çırpın. Suyu ekleyip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Karışımı haşlanmış yarma ve nohuda ekleyin. Karıştırarak 1-2 taşım kaynatın. Sos için küçük bir tavada tereyağını eritin. Küp doğranmış soğanı hafifçe kavurun. Kıyılmış maydanoz, nane ve pulbiberi ekleyip pişirin. Sosu çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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