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Nohutlu Soğuk Çorba Tarifi

Lezzetli bir nohutlu soğuk çorbası tarifini mi aramıştınız? İşte enfes nohutlu soğuk çorba tarifi...
Nohutlu Soğuk Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • MALATYA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çay bardağı nohut

1 su bardağı gendime

Yarım kg yoğurt

8 su bardağı su

Tuz, karabiber



Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

Pul biber, nane

YAPILIŞI

Nohudu ve gendimeyi bir gece öncesinden ıslatın. Ayrı ayrı tencerelerde nohudu 3 su bardağı suda, gendimeyi 5 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın. Nohudun suyunu süzün ve gendimenin içine katın. İki taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Yoğurdu ayrı bir kasede çırpın ve 1 su bardağı suyla açın. Ilınmış nohutlu karışımın içine yavaşça ilave ederek bir yandan da karıştırın. Diğer taraftan üzeri için pul biberi tereyağında yakıp, nane serpin. Çorbanın üzerine gezdirip soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Gendime, ezilerek kırılan buğday ya da arpa. Yöresel malzemeler satan dükkanlarda bulabilirsiniz.
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