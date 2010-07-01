Nohutlu Soğuk Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu ve gendimeyi bir gece öncesinden ıslatın. Ayrı ayrı tencerelerde nohudu 3 su bardağı suda, gendimeyi 5 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın. Nohudun suyunu süzün ve gendimenin içine katın. İki taşım daha kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Yoğurdu ayrı bir kasede çırpın ve 1 su bardağı suyla açın. Ilınmış nohutlu karışımın içine yavaşça ilave ederek bir yandan da karıştırın. Diğer taraftan üzeri için pul biberi tereyağında yakıp, nane serpin. Çorbanın üzerine gezdirip soğuk olarak servis yapın.