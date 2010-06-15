Nohutlu Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış pirinci yıkayın ve tencereye alın. Suyu ilave edin. Çırpılmış yoğurt, un, yumurta ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayınca nohudu ekleyin ve kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirin. Üzeri için bir tavada tereyağını eritin. Nane ve pul biber katıp karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.