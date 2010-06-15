Nohutlu Yoğurt Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım su bardağı pirinç
6 su bardağı su
750 gram yoğurt
1 çorba kaşığı un
1 adet yumurta, tuz
1 su bardağı haşlanmış nohut
Üzerine:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı nane, pul biber
YAPILIŞI
Ayıklanmış pirinci yıkayın ve tencereye alın. Suyu ilave edin. Çırpılmış yoğurt, un, yumurta ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayınca nohudu ekleyin ve kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirin. Üzeri için bir tavada tereyağını eritin. Nane ve pul biber katıp karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.