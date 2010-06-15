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Nohutlu Yoğurt Çorbası Tarifi

Lezzetli bir nohutlu yoğurt çorbası tarifini mi aramıştınız? İşte enfes nohutlu yoğurt çorba tarifi...
Nohutlu Yoğurt Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı pirinç

6 su bardağı su

750 gram yoğurt

1 çorba kaşığı un

1 adet yumurta, tuz

1 su bardağı haşlanmış nohut



Üzerine:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane, pul biber

YAPILIŞI

Ayıklanmış pirinci yıkayın ve tencereye alın. Suyu ilave edin. Çırpılmış yoğurt, un, yumurta ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeyi iyice karıştırın. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayınca nohudu ekleyin ve kısık ateşte 5-10 dakika daha pişirin. Üzeri için bir tavada tereyağını eritin. Nane ve pul biber katıp karıştırın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
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