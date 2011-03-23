Okroshka Çorba Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram sosis
2'şer adet yumurta ve salatalık
5 dal taze soğan
Yarım demet dereotu
Sosu için:
Bir buçuk su bardağı kefir
2 su bardağı su
1 kahve fincanı elma sirkesi
1 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı hardal
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Sosu hazırlamak için, kefir, su, elma sirkesi, toz şeker, hardal, tuz ve karabiberi iyice karıştırıp kenara alın. Sosisleri 10 dakika haşlayıp küçük doğrayın. Yumurtaları katı olacak şekilde haşlayıp küçük doğrayın. Salatalık, soğan ve dereotunu kıyarak sosis ve yumurtalarla karıştırın. Sosla harmanlayarak servis yapın.