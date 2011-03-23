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Sofra / Çorbalar / Okroshka Çorba Tarifi

Okroshka Çorba Tarifi

Bu soğuk çorba, hızlıca pişirilen, basit malzemeler içeren ve sofranızda bulunması gereken bir lezzettir.
Okroshka Çorba Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram sosis

2'şer adet yumurta ve salatalık

5 dal taze soğan

Yarım demet dereotu



Sosu için:

Bir buçuk su bardağı kefir

2 su bardağı su

1 kahve fincanı elma sirkesi

1 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı hardal

Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Sosu hazırlamak için, kefir, su, elma sirkesi, toz şeker, hardal, tuz ve karabiberi iyice karıştırıp kenara alın. Sosisleri 10 dakika haşlayıp küçük doğrayın. Yumurtaları katı olacak şekilde haşlayıp küçük doğrayın. Salatalık, soğan ve dereotunu kıyarak sosis ve yumurtalarla karıştırın. Sosla harmanlayarak servis yapın.
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