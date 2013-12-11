Ovmaç Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yoğurma kabına un, yumurta, 1 çay kaşığı tuz ve birkaç çorba kaşığı sıcak su ekleyin. Tüm malzemeyi avuç içinde ovarak pirinç büyüklüğünde küçük hamur parçaları yapın. Bir tencerede su, tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve sarımsağı kaynatın. Hamur parçalarını yavaşça suya eklerken, bir taraftan da topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. Hamurlar yumuşayana kadar pişirin. Bir kasede yoğurdu çırpın ve yavaşça çorbaya ekleyip, karıştırın. Kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin. Daha sonra ocağın altını kapatın. Bir tavada tereyağını eritip, pulbiber ve nane ekleyin. Karışımı çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.