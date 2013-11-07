Özbek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg kuşbaşı doğranmış dana veya kuzu eti
2 adet soğan
2 çorba kaşığı sıvıyağ
2 adet rendelenmiş domates
1 çorba kaşığı salça
1 su bardağı aşurelik buğday
10 su bardağı su
1 su bardağı maş fasulyesi
Yarım su bardağı börülce
2 adet patates
2 adet havuç
Süslemek için:
Maydanoz
YAPILIŞI
Kıyılmış soğanı sıvıyağda kavurun. Eti ilave edip kavurmaya devam edin. Domates, salça, buğday ve 5 su bardağı sıcak su ekleyip 50 dakika pişirin. Ayrı bir kapta maş fasulyesini az suda 20 dakika haşlayın. Börülceyi de haşlayıp, çorbanın pişmesine yakın maş fasulyesi ve börülceyi ekleyin. Küp doğranmış patates, havuç, kalan 5 su bardağı sıcak su ilave edip, kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Maydanozla süsleyip servis yapın.