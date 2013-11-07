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Sofra / Çorbalar / Özbek Çorbası Tarifi

Özbek Çorbası Tarifi

Özbek çorbaları genelde etli bol sebzeli, yani tam bir besin deposudur. Bu lezzeti siz de denemelisiniz. Özbek çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Özbek Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Dünya Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kuşbaşı doğranmış dana veya kuzu eti

2 adet soğan

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 adet rendelenmiş domates

1 çorba kaşığı salça

1 su bardağı aşurelik buğday

10 su bardağı su

1 su bardağı maş fasulyesi

Yarım su bardağı börülce

2 adet patates

2 adet havuç



Süslemek için:

Maydanoz

YAPILIŞI

Kıyılmış soğanı sıvıyağda kavurun. Eti ilave edip kavurmaya devam edin. Domates, salça, buğday ve 5 su bardağı sıcak su ekleyip 50 dakika pişirin. Ayrı bir kapta maş fasulyesini az suda 20 dakika haşlayın. Börülceyi de haşlayıp, çorbanın pişmesine yakın maş fasulyesi ve börülceyi ekleyin. Küp doğranmış patates, havuç, kalan 5 su bardağı sıcak su ilave edip, kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Maydanozla süsleyip servis yapın.
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