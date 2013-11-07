Sofra Çorbalar Özbek Çorbası Tarifi

Özbek Çorbası Tarifi

Özbek çorbaları genelde etli bol sebzeli, yani tam bir besin deposudur. Bu lezzeti siz de denemelisiniz. Özbek çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

10 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Dünya Mutfağı

Yemek Daveti