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Paça Çorbası Tarifi

Gerçekten doyurucu ve leziz olan paça çorbası içinizi ısıtacak. Peki paça çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Paça Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet kuzu paça

İki buçuk çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurtanın sarısı

2 çorba kaşığı un

Yarım limonun suyu ya da yarım kahve fincanı sirke

5 diş sarımsak

Tuz

Pul biber

YAPILIŞI

Temizlenmiş paçaları birkaç su yıkayıp bir tencereye alın. Üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin. Paçalar iyice yumuşayana kadar pişirin. Diğer tarafta yoğurt ve yumurta sarısını çırpıp içine un ve birkaç kaşık su ve limon suyunu ilave edip tekrar çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp karışımı sulandırın ve sürekli karıştırarak azar azar tencereye ekleyin. Dövülmüş sarımsak ve tuzunu ekleyin. Bir taşım kaynatın. Kızgın tereyağında pul biberi bir iki çevirip çorbaya dökerek servis yapın.
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