Paça Çorbası Tarifi

Gerçekten doyurucu ve leziz olan paça çorbası içinizi ısıtacak. Peki paça çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Yemek Daveti
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet paça
2 su bardağı su
1 su bardağı yoğurt
2 adet yumurta
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı sıvıyağ,
tuz
Üzerine:
Pulbiber
YAPILIŞI
Paçaları düdüklü tencerede 2 su bardağı su ile haşlayın. Ayrı bir yerde, yoğurt, yumurta ve unu karıştırın. Paçaları haşladığınız sudan alın ve bu suyu yoğurtlu malzemeye ekleyin. Tuz ve sıvı yağı ekleyip, kaynatın. Daha sonra tekrar paçaları ekleyip, üzerine pulbiber serperek servis yapın.