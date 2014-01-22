Paça Çorbası Tarifi

Paçaları düdüklü tencerede 2 su bardağı su ile haşlayın. Ayrı bir yerde, yoğurt, yumurta ve unu karıştırın. Paçaları haşladığınız sudan alın ve bu suyu yoğurtlu malzemeye ekleyin. Tuz ve sıvı yağı ekleyip, kaynatın. Daha sonra tekrar paçaları ekleyip, üzerine pulbiber serperek servis yapın.