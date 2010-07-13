Paça Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuzu paçalarının üzerindeki tüyleri harlı ateşte tütsüleyip, bıçakla temizleyin. İyice yıkadıktan sonra düdüklü tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tuzunu ayarlayıp kısık ateşte bir buçuk saat pişirin. Paçayı bir tencereye alın ve üzerine haşlanmış nohudu ekleyin. Soğuk sütü derin bir kaseye alın. Üzerine un ekleyip pütürsüz bir hale gelene kadar çırpın. Karışımı paçaya katın ve bir taşım daha kaynatın. Dövülmüş sarımsağı sirke ile karıştırıp, çorbaya ilave edin. Kaselere aldığınız paça çorbasını pul biberle süsleyip, sıcak olarak servis yapın.