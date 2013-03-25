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Pancar Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan pancar çorbası nasıl yapılır? İşte pancar çorbası tarifi...
Pancar Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Pişirme: 30 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet pancar

1 adet havuç

2 adet kırmızı biber

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı sirke

6 su bardağı su

2 çorba kaşığı soya sosu

YAPILIŞI

Kabuklarını soyduğunuz pancarları iri küpler halinde doğrayın ve tencereye alın. İri doğranmış havuç ve kırmızı biberi ilave edin. Sarımsak, tereyağı, sirke ve suyu katın. Tüm malzemeyi 30 dakika pişirin ve blenderden geçirin. Tekrar tencereye alın ve soya sosunu ekledikten sonra bir taşım daha kaynatıp, sıcak olarak servis yapın.
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