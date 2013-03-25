Pancar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet pancar
1 adet havuç
2 adet kırmızı biber
1 diş sarımsak
1 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı sirke
6 su bardağı su
2 çorba kaşığı soya sosu
YAPILIŞI
Kabuklarını soyduğunuz pancarları iri küpler halinde doğrayın ve tencereye alın. İri doğranmış havuç ve kırmızı biberi ilave edin. Sarımsak, tereyağı, sirke ve suyu katın. Tüm malzemeyi 30 dakika pişirin ve blenderden geçirin. Tekrar tencereye alın ve soya sosunu ekledikten sonra bir taşım daha kaynatıp, sıcak olarak servis yapın.