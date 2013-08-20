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Pancar Çorbası Tarife

Pancar çorbası leziz ve doyurucu olmasıyla birlikte tam bir vitamin deposudur. Peki pancar çorbası nasıl yapılır?
Pancar Çorbası Tarife
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kırmızı pancar

1 çorba kaşığı margarin

2 adet soğan

2 çorba kaşığı krema

1 tutam muskat

3 su bardağı su

3 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, tuz

YAPILIŞI

Kırmızı pancarları iyice yıkayıp tuzlu suda 1 saat bekletin ve sonrasında haşlayın. Haşlanan pancarları
soğutup, soyun ve küp küp doğrayın. Bir tencerede yağı kızdırıp, kıyılmış soğanı kavurun. Ardından da üzerine pancarları ,kremayı, muskat, tuz ve 3 su bardağı suyu ekleyip karıştırın. Çorbayı 20 dakika pişirip, sonrasında el blendırı ile püre haline getirin.
Üzüm sirkesi ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.
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