Pancar Çorbası Tarife

soğutup, soyun ve küp küp doğrayın. Bir tencerede yağı kızdırıp, kıyılmış soğanı kavurun. Ardından da üzerine pancarları ,kremayı, muskat, tuz ve 3 su bardağı suyu ekleyip karıştırın. Çorbayı 20 dakika pişirip, sonrasında el blendırı ile püre haline getirin.

Üzüm sirkesi ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.

Kırmızı pancarları iyice yıkayıp tuzlu suda 1 saat bekletin ve sonrasında haşlayın. Haşlanan pancarları