Pancar Çorbası Tarife

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kırmızı pancar
1 çorba kaşığı margarin
2 adet soğan
2 çorba kaşığı krema
1 tutam muskat
3 su bardağı su
3 tatlı kaşığı üzüm sirkesi, tuz
YAPILIŞI
Kırmızı pancarları iyice yıkayıp tuzlu suda 1 saat bekletin ve sonrasında haşlayın. Haşlanan pancarları
soğutup, soyun ve küp küp doğrayın. Bir tencerede yağı kızdırıp, kıyılmış soğanı kavurun. Ardından da üzerine pancarları ,kremayı, muskat, tuz ve 3 su bardağı suyu ekleyip karıştırın. Çorbayı 20 dakika pişirip, sonrasında el blendırı ile püre haline getirin.
Üzüm sirkesi ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.