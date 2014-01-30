Pancar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pancarları yıkayıp, suda haşlayın. Soğuduktan sonra kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Dekor için iki çorba kaşığı pancar ayırıp kalanları, küp küp doğranmış soğanlar ile birlikte yağda kavurun. Soğanlar yumuşayınca 3 su bardağı su ve kremayı ilave edin. Çorbayı blendırdan geçirdikten sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Bir taşım kaynatın ve ateşten alın. Tabaklara aldıktan sonra kalan pancarlar ile süsleyip servis yapın.