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Pancar Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan pancar çorbası nasıl yapılır? İşte pancar çorbası tarifi...
Pancar Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram kırmızı pancar

200 gram (2 adet orta boy) soğan

30 gram (2 çorba kaşığı) margarin

3 su bardağı su

200 ml krema

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Pancarları yıkayıp, suda haşlayın. Soğuduktan sonra kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Dekor için iki çorba kaşığı pancar ayırıp kalanları, küp küp doğranmış soğanlar ile birlikte yağda kavurun. Soğanlar yumuşayınca 3 su bardağı su ve kremayı ilave edin. Çorbayı blendırdan geçirdikten sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Bir taşım kaynatın ve ateşten alın. Tabaklara aldıktan sonra kalan pancarlar ile süsleyip servis yapın.
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