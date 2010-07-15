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Pancar Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan pancar çorbası nasıl yapılır? İşte pancar çorbası tarifi...
Pancar Çorbası Tarifi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • SİVAS
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram pancar

1 su bardağı buğday

Yeteri kadar su

1 çorba kaşığı un

1 adet yumurta

1 kg yoğurt, tuz



Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet küçük boy soğan

4-5 dal taze nane

Toz kırmızıbiber

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış buğdayın üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve buğday yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Buğdayın pişmesine yakın, içine ince kıyılmış pancarı ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatın ve buğdayın üzerine 1 su bardağı su gezdirin. Diğer tarafta bir kasede un ve yumurtayı çırpın Yoğurdu yavaşça ilave edip, çırpmaya devam edin. Yoğurtlu karışımı buğdaya azar azar katarak, tahta bir kaşıkla kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatıp, tuzunu ekleyin. Bir tavaya aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı kavurun. Taze nane ile toz kırmızıbiberi ekleyip, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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