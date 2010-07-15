Pancar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
200 gram pancar
1 su bardağı buğday
Yeteri kadar su
1 çorba kaşığı un
1 adet yumurta
1 kg yoğurt, tuz
Üzerine: 1 çorba kaşığı tereyağı
1 adet küçük boy soğan
4-5 dal taze nane
Toz kırmızıbiber
YAPILIŞI
Ayıklanmış ve yıkanmış buğdayın üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve buğday yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Buğdayın pişmesine yakın, içine ince kıyılmış pancarı ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatın ve buğdayın üzerine 1 su bardağı su gezdirin. Diğer tarafta bir kasede un ve yumurtayı çırpın Yoğurdu yavaşça ilave edip, çırpmaya devam edin. Yoğurtlu karışımı buğdaya azar azar katarak, tahta bir kaşıkla kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatıp, tuzunu ekleyin. Bir tavaya aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı kavurun. Taze nane ile toz kırmızıbiberi ekleyip, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.