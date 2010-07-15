Pancar Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ayıklanmış ve yıkanmış buğdayın üzerine çıkacak kadar su ekleyin ve buğday yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Buğdayın pişmesine yakın, içine ince kıyılmış pancarı ilave edin ve 5 dakika daha pişirin. Ocağın altını kapatın ve buğdayın üzerine 1 su bardağı su gezdirin. Diğer tarafta bir kasede un ve yumurtayı çırpın Yoğurdu yavaşça ilave edip, çırpmaya devam edin. Yoğurtlu karışımı buğdaya azar azar katarak, tahta bir kaşıkla kaynayana kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha pişirin ve ocağın altını kapatıp, tuzunu ekleyin. Bir tavaya aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı kavurun. Taze nane ile toz kırmızıbiberi ekleyip, çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.