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Pancarlı Sebze Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan pancarlı sebze çorbası nasıl yapılır? İşte pancar çorbası tarifi...
Pancarlı Sebze Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

3'er adet havuç, patates ve domates

500 gram beyaz lahana

6 adet taze pancar

1 demet maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Soğan, patates, havuç ve domateslerin kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın. Lahanayı ince kıyın. Derince bir tencereye tereyağı koyarak önce soğan ve salçayı ekleyip hafifçe kavurun. Sırasıyla havuç, patates, domates ve en son lahanayı ekleyin. Kendi suyu ile hafifçe pişirin. Lahana yumuşayınca, tüm malzemenin üzerine yeterince kaynar su ekleyin. Baharatlarını ve tuzunu da ilave ettikten sonra, iyice yıkadığınız pancarları, kabuklu hali ile çorbaya katıp kaynatın. Pancarlar diri halde iken çıkartıp soğuması için bekletin. Çorbanın altını kapatın. Pancarların kabuklarını ayıklayın ve küçük küpler halinde doğradıktan sonra çorbaya ilave edip karıştırarak servis yapın.
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