Pancarlı Sebze Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğan, patates, havuç ve domateslerin kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın. Lahanayı ince kıyın. Derince bir tencereye tereyağı koyarak önce soğan ve salçayı ekleyip hafifçe kavurun. Sırasıyla havuç, patates, domates ve en son lahanayı ekleyin. Kendi suyu ile hafifçe pişirin. Lahana yumuşayınca, tüm malzemenin üzerine yeterince kaynar su ekleyin. Baharatlarını ve tuzunu da ilave ettikten sonra, iyice yıkadığınız pancarları, kabuklu hali ile çorbaya katıp kaynatın. Pancarlar diri halde iken çıkartıp soğuması için bekletin. Çorbanın altını kapatın. Pancarların kabuklarını ayıklayın ve küçük küpler halinde doğradıktan sonra çorbaya ilave edip karıştırarak servis yapın.