Pancarlı Semizotu Çorbası Tarifi

Tavuk budunu yumuşayıncaya dek suda haşlayın. Tavuk etini sudan çıkarıp, kabukları soyulup küp doğranmış pancarı ilave edin. Pancar yumuşayana kadar pişirin. Üzerine ayıklanmış semizotu yapraklarını ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta ve unu topak kalmayacak şekilde çırpın. Çorbadan bir kepçe alın ve karışıma ekleyin. Hazırladığınız karışımı azar azar çorbaya ilave edin. Bir tavada tereyağını eritip çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiber serpin. Kenara ayırdığınız tavuk budunu elinizle didikleyip çorbanın içine katın. Diğer taraftan sarımsak ve sirkeyi blenderden geçirin. Çorbayla birlikte servis yapın.