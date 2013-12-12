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Pancarlı Semizotu Çorbası Tarifi

Sofranızda ailenizle birlikte pancarlı semizotu çorbasını deneyin. Peki pancarlı semizotu çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere pancarlı semizotu çorbası tatili...
Pancarlı Semizotu Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy pancar

Yarım demet semizotu

1 adet tavuk budu

6 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı silme un

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz,

karabiber



Üzerine:

8 diş sarımsak

1 kahve fincanı sirke


YAPILIŞI

Tavuk budunu yumuşayıncaya dek suda haşlayın. Tavuk etini sudan çıkarıp, kabukları soyulup küp doğranmış pancarı ilave edin. Pancar yumuşayana kadar pişirin. Üzerine ayıklanmış semizotu yapraklarını ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta ve unu topak kalmayacak şekilde çırpın. Çorbadan bir kepçe alın ve karışıma ekleyin. Hazırladığınız karışımı azar azar çorbaya ilave edin. Bir tavada tereyağını eritip çorbaya ekleyin. Tuz ve karabiber serpin. Kenara ayırdığınız tavuk budunu elinizle didikleyip çorbanın içine katın. Diğer taraftan sarımsak ve sirkeyi blenderden geçirin. Çorbayla birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbayı semizotu yerine ıspanak veya pazı yaprağı ile de yapabilirsiniz. Püf noktası: Yoğurtlu, sütlü, kremalı yemeklerde ve çorbalarda sütün, yoğurdun ya da kremanın kesilmemesi için, tuzu yemek piştikten sonra ilave etmek gerekir.
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