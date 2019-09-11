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Pastırmalı Karalahana Çorbası Tarifi

Karalahana çorbası Karadeniz yöresinden mutfaklarımıza gelmiş ve sevilen çorbalardan olmayı başarmıştır. Klasik tarifiyle yemeğe alışkın olduğumuz karalahana çorbasının pastırmalı tarifini denemek isteyenler için pastırmalı karalahana çorbası tarifi...
Pastırmalı Karalahana Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

150 gram dilimlenmiş pastırma



200 gram karalahana



600 gram patates



1 adet soğan



5 su bardağı et suyu veya sebze suyu



2 diş sarmısak



Yarım çay bardağı zeytinyağı



Yarım çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı tuz


YAPILIŞI

İyice yıkayıp kuruladığınız karalahanayı ince doğrayın. Patates ve soğanı soyup iri parçalara bölün. Et suyunu tencereye alın. Üzerine patates, soğan, bütün diş sarmısak ve zeytinyağının yarısını ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve pişmeye bırakın. Yaklaşık 15 dakika sonra 3 eşit parçaya böldüğünüz pastırmaları tencereye ekleyin. 15 dakika daha hepsini birlikte, patatesler yumuşayana dek pişirin. Pastırmaları süslemede kullanmak üzere çorbanın içinden çıkarıp, bir kâseye alın. Çorbayı blenderden geçirip, üzerine karalahana ve kalan zeytinyağını ekleyip 15 dakika daha pişirin. Karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Servis ederken her kâseye birkaç parça pastırma ilave edip,sıcak olarak servis edin.

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