Pastırmalı Karalahana Çorbası Tarifi

İyice yıkayıp kuruladığınız karalahanayı ince doğrayın. Patates ve soğanı soyup iri parçalara bölün. Et suyunu tencereye alın. Üzerine patates, soğan, bütün diş sarmısak ve zeytinyağının yarısını ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve pişmeye bırakın. Yaklaşık 15 dakika sonra 3 eşit parçaya böldüğünüz pastırmaları tencereye ekleyin. 15 dakika daha hepsini birlikte, patatesler yumuşayana dek pişirin. Pastırmaları süslemede kullanmak üzere çorbanın içinden çıkarıp, bir kâseye alın. Çorbayı blenderden geçirip, üzerine karalahana ve kalan zeytinyağını ekleyip 15 dakika daha pişirin. Karabiberini ayarlayıp ocaktan alın. Servis ederken her kâseye birkaç parça pastırma ilave edip,sıcak olarak servis edin.