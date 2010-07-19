Pastırmalı Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 dilim pastırma
5 çorba kaşığı tarhana
1 çorba kaşığı tereyağı
1 diş sarımsak
1 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı salça
4 su bardağı su
1 adet ince kıyılmış soğan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Tereyağını bir tencereye alın ve eritin. İnce kıyılmış sarımsağı ekleyip, kokusu çıkana kadar kavurun. Un ve salçayı katıp, kavurmaya devam edin. Tarhana ve suyu ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Üzeri için soğanı zeytinyağında kavurun. İnce kıyılmış pastırmayı ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.