Pastırmalı Tarhana Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağını bir tencereye alın ve eritin. İnce kıyılmış sarımsağı ekleyip, kokusu çıkana kadar kavurun. Un ve salçayı katıp, kavurmaya devam edin. Tarhana ve suyu ekleyin. Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin. Üzeri için soğanı zeytinyağında kavurun. İnce kıyılmış pastırmayı ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.