Patates Çanağında Sebze Çorbası Tarifi

Patatesleri iyice yıkayın ve ortasından çok fazla dışarıya taşmayacak şekilde oyup, bir çanak elde edin. Çanak patatesleri, kabuğuyla birlikte, kızdırılmış yağa alıp, her tarafını 4 dakika kızartın. Patateslerin içlerini, havucu, kerevizi ve pırasayı küçük küçük doğrayın. Doğradığınız sebzeleri tavada 1 çorba kaşığı margarinle 10 dakika soteleyin. Bir tencerede, kalan margarinle unu 1 dakika kavurun (unun kokusunun çıkması için). Ardından sütü ve et suyunu ekleyip, sürekli karıştırarak pişirin. Diğer kaptaki sotelenmiş sebzeleri, tuzu ve karabiberi ilave edip, 10 dakika kapağı kapalı olarak kaynatın. Sebzeli çorbayı patates çanaklarına doldurup servis yapın.

