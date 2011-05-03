Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet patates
1 adet soğan
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet havuç
1 çorba kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı erişte
Yedi buçuk su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
SOĞANI yemeklik doğrayıp, sıvıyağda kavurun. Kabukları soyulup dilimlenmiş patates ve havuç ekleyip kavurmaya devam edin. Salça, su, tuz ve karabiber ilave edip, patates yumuşayana dek pişirin. Blenderden geçirip, erişte ekleyin ve 15 dakika daha pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak olarak servis yapın.