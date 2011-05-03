Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

SOĞANI yemeklik doğrayıp, sıvıyağda kavurun. Kabukları soyulup dilimlenmiş patates ve havuç ekleyip kavurmaya devam edin. Salça, su, tuz ve karabiber ilave edip, patates yumuşayana dek pişirin. Blenderden geçirip, erişte ekleyin ve 15 dakika daha pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak olarak servis yapın.