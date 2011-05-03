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Patates Çorbası Tarifi

Sofralarınızda lezzetli bir çorba mutlaka olmalı. Patates çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
Patates Çorbası Tarifi
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet patates

1 adet soğan

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet havuç

1 çorba kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı erişte

Yedi buçuk su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

SOĞANI yemeklik doğrayıp, sıvıyağda kavurun. Kabukları soyulup dilimlenmiş patates ve havuç ekleyip kavurmaya devam edin. Salça, su, tuz ve karabiber ilave edip, patates yumuşayana dek pişirin. Blenderden geçirip, erişte ekleyin ve 15 dakika daha pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
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