Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını temizleyip, dörde bölerek tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Suyuyla birlikte blenderden geçirip, 1 çay kaşığı tuz ve kimyon ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde kıyma ve tuzu iyice yoğurun. Minik köfteler yapıp, 1 çorba kaşığı tereyağında kızartın. Köfteleri yağıyla birlikte çorbaya ekleyip 5 dakika pişirin. Üzeri için kalan 1 çorba kaşığı tereyağında pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.