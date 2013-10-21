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Patates Çorbası Tarifi

Ramazan'a özel mideye şifa çorbalar... Patates çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
Patates Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet büyük boy patates

Yeteri kadar su

Bir buçuk çay kaşığı kimyon

150 gram köftelik kıyma

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pulbiber, tuz

YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını temizleyip, dörde bölerek tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Suyuyla birlikte blenderden geçirip, 1 çay kaşığı tuz ve kimyon ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde kıyma ve tuzu iyice yoğurun. Minik köfteler yapıp, 1 çorba kaşığı tereyağında kızartın. Köfteleri yağıyla birlikte çorbaya ekleyip 5 dakika pişirin. Üzeri için kalan 1 çorba kaşığı tereyağında pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çorbaya arzuya göre 2 su bardağı et suyu da ekleyebilirsiniz.
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