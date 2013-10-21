Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet büyük boy patates
Yeteri kadar su
Bir buçuk çay kaşığı kimyon
150 gram köftelik kıyma
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı pulbiber, tuz
YAPILIŞI
Patateslerin kabuklarını temizleyip, dörde bölerek tencereye alın. Üzerini iki parmak geçecek kadar su ekleyip haşlayın. Suyuyla birlikte blenderden geçirip, 1 çay kaşığı tuz ve kimyon ilave edip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Ayrı bir yerde kıyma ve tuzu iyice yoğurun. Minik köfteler yapıp, 1 çorba kaşığı tereyağında kızartın. Köfteleri yağıyla birlikte çorbaya ekleyip 5 dakika pişirin. Üzeri için kalan 1 çorba kaşığı tereyağında pulbiberi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Çorbaya arzuya göre 2 su bardağı
et suyu da ekleyebilirsiniz.