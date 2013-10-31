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Patates Çorbası Tarifi

Ramazan'a özel mideye şifa çorbalar... Patates çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
Patates Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy patates

4 su bardağı su

1 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt, tuz



Üzerine:

Pulbiber

dereotu


YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve dörde bölünmüş patatesleri su ile birlikte tencereye alıp, yumuşayana kadar pişirin. Daha sonra patatesi blenderden geçirin. Bir tencerede un ve tereyağını kavurup, yavaşça sütü ekleyin. Bu karışıma blenderden geçirdiğiniz patatesi katın, tuzunu ayarlayın ve 5 dakika daha kaynamaya bırakın (kıvamı koyu olursa su ilave edebilirsiniz). Üzerine pulbiber serpin ve dereotu ile süsleyip, sıcak olarak servis yapın.
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