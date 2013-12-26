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Patates Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan patates çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
Patates Çorbası Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet soğan

1 çorba kaşığı margarin

1 çorba kaşığı un

8 su bardağı etsuyu

3 adet orta boy patates

Tuz

Karabiber



Terbiyesi için:

1 kahve fincanı un

1 çorba kaşığı margarin

1 su bardağı süt

3 adet yumurtanın sarısı



Üzerine:

Tereyağı

Kuru nane


YAPILIŞI

Çok küçük kesilmiş soğanı margarinle hafifçe kavurun. Unu ekleyin. Un sararana dek kavurun. Suyu azar azar ve sürekli karıştırarak, ekleyin. Su kaynamaya başladığında kabuğu soyulmuş patatesleri ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Patatesler ezilinceye dek pişirin. Karışımı tel süzgeçten geçirin. Başka bir tavaya 1 çorba kaşığı margarin ve unu alın. Un sararana dek kavurun. Sütü azar azar ekleyin. Karışım pürüzsüzleştikten sonra yumurta sarılarını teker teker ekleyin. Çorbanın pişme suyundan alıp, terbiyeye katın. Sonra terbiyeyi çorbanın içine ekleyin. Bir taşım kaynatın. Üzerine tereyağlı nane gezdirerek, servis yapın.
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