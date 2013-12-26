Patates Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çok küçük kesilmiş soğanı margarinle hafifçe kavurun. Unu ekleyin. Un sararana dek kavurun. Suyu azar azar ve sürekli karıştırarak, ekleyin. Su kaynamaya başladığında kabuğu soyulmuş patatesleri ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Patatesler ezilinceye dek pişirin. Karışımı tel süzgeçten geçirin. Başka bir tavaya 1 çorba kaşığı margarin ve unu alın. Un sararana dek kavurun. Sütü azar azar ekleyin. Karışım pürüzsüzleştikten sonra yumurta sarılarını teker teker ekleyin. Çorbanın pişme suyundan alıp, terbiyeye katın. Sonra terbiyeyi çorbanın içine ekleyin. Bir taşım kaynatın. Üzerine tereyağlı nane gezdirerek, servis yapın.