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Patates Çorbası Tarifi

Severek tüketeceğiniz patates çorbası nasıl yapılır? Oldukça leziz ve doyurucu olan patates çorbası tarifi...
Patates Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg patates

2 adet havuç

1'er adet soğan, kereviz ve pırasa

İki buçuk litre su

300 gram nuar

15 adet taze fasulye

10 adet tane karabiber

Tuz, karabiber

2 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Havuç, soğan ve kerevizi temizleyip küp doğrayın. Pırasanın dış yapraklarını alıp, 1 cm büyüklüğünde verev doğrayın. Suyu büyük bir tencereye alın. Eti soğuk suyla yıkayıp, ince uzun şeritler halinde kesin ve kaynayan suya atın. Üzerine karabiber ekleyip yumuşayana kadar pişirin. Fasulyeyi temizleyip verev doğrayın. Patatesleri irice doğrayın. Pişen eti sudan alıp sıcak tutun. Haşlama suyunu süzgeçten geçirip, başka bir tencereye aktarın. Fasulyeyi ekleyip 15 dakika pişirin. Daha sonra patates ve diğer sebzeleri ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Sebzeler yumuşayınca eti yeniden tencereye alın. Tereyağını ekleyip 5 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın
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