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Patates Çorbası Tarifi

Lezzetli ve doyurucu olan patates çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
Patates Çorbası Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • MANİSA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy patates

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 dal kıyılmış nane

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı yoğurt

1 difl kıyılmış sarımsak

Üç buçuk su bardağı su

Yarım limonun suyu, tuz

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve küp doğrayın. Tereyağını bir tavaya alıp patatesleri üzerine ekleyin. Tuz ve toz kırmızı biber ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Daha sonra kıyılmış naneyi de ilave edip biri iki çevirin ve ocaktan alın. Un ve yoğurt ve sarımsağı bir tencerede karıştırın. Üzerine suyu ekleyip bir taşım kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekleyin ve kaselere alın. Üzerine patatesli karışımı paylaştırın Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın
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