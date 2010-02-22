Patates Hamurlu Çorba Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri rendeleyin. Üzerine yumurta, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Sert kıvamlı bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bezle örtüp 5 dakika dinlendirin. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp unladığınız tezgaha alın. Hamurları yuvarlayarak kalem kalınlığında rulolar yapın. Daha sonra verev şekilde küçük küçük kesin. Et suyunu tencereye alın. Üzerine haşlanmış nohudu ilave edin. Et suyu kaynayınca, hazırladığınız hamurları ekleyin. Hamurlar su yüzüne çıkmaya başlayınca ocağın altını iyice kısın. Terbiyeyi hazırlamak için, derin bir kasede yoğurt, yumurta ve tereyağını çırpma teli ile iyice çırpın. Çorba suyundan 2-3 çorba kaşığı alıp, kasedeki yoğurda azar azar ilave ederek çırpmaya devam edin. Haspiri sıvı yağda hafifçe kızdırıp çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.