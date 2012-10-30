Patatesli Arpa Şehriye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy patates
Yarım çay bardağı arpa şehriye
1'er adet kırmızı ve sivri biber
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet rendelenmiş domates
5 su bardağı su
Yarım demet dereotu, tuz
YAPILIŞI
Küp doğranmış kırmızı biber ve sivri biberi sıvı yağda hafifçe kavurun. Domatesi ilave edin ve 1-2 kez çevirdikten sonra suyunu katın. Su kaynadıktan sonra tuzunu ayarlayın. Rendelenmiş patates ve arpa şehriyeyi ilave edin. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alın ve şehriye yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın kıyılmış dereotu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz limon suyu da katabilirsiniz.