Patatesli Arpa Şehriye Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küp doğranmış kırmızı biber ve sivri biberi sıvı yağda hafifçe kavurun. Domatesi ilave edin ve 1-2 kez çevirdikten sonra suyunu katın. Su kaynadıktan sonra tuzunu ayarlayın. Rendelenmiş patates ve arpa şehriyeyi ilave edin. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alın ve şehriye yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın kıyılmış dereotu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.