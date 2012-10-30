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Patatesli Arpa Şehriye Çorbası Tarifi

Sofranızda mutlaka yerini alması gereken patatesli arpa şehriyesi nasıl hazırlanır? İşte patatesli arpa şehriye çorbası tarifi...
Patatesli Arpa Şehriye Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy patates

Yarım çay bardağı arpa şehriye

1'er adet kırmızı ve sivri biber

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet rendelenmiş domates

5 su bardağı su

Yarım demet dereotu, tuz

YAPILIŞI

Küp doğranmış kırmızı biber ve sivri biberi sıvı yağda hafifçe kavurun. Domatesi ilave edin ve 1-2 kez çevirdikten sonra suyunu katın. Su kaynadıktan sonra tuzunu ayarlayın. Rendelenmiş patates ve arpa şehriyeyi ilave edin. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alın ve şehriye yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan almaya yakın kıyılmış dereotu ekleyin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz limon suyu da katabilirsiniz.
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