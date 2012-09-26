Patatesli Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı yağ
2 adet patates
250 gram ıspanak yaprağı
6 su bardağı sıcak su
1 çorba kaşığı salça
Tuz, karabiber, pul biber
YAPILIŞI
Patatesin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. 6 su bardağı sıcak suya patatesleri koyup, az tuz ekleyin. Kaynamaya başlayınca kıyılmış ıspanağı da ilave edip pişmeye bırakın. Tavada yağı eritin ve salça ekleyip, birkaç kez çevirin. Karabiber, pul biber ve tuz ilave edin. Yağı çorbaya boşaltın ve karıştırın. Çorbadan 3-4 çorba kaşığı kenara alın. Geri kalanını püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Ayırdığınız karışımı ekleyin ve 5 dakika kaynatıp, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Blenderden geçirdiğiniz çorbaya kenara ayırdığınız malzemeyi ekledikten sonra, mutlaka birlikte birkaç dakika kaynatın. Taneli bir çorba isterseniz çorbayı blenderden geçirmeden de pişirebilirsiniz.