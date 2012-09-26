Patatesli Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. 6 su bardağı sıcak suya patatesleri koyup, az tuz ekleyin. Kaynamaya başlayınca kıyılmış ıspanağı da ilave edip pişmeye bırakın. Tavada yağı eritin ve salça ekleyip, birkaç kez çevirin. Karabiber, pul biber ve tuz ilave edin. Yağı çorbaya boşaltın ve karıştırın. Çorbadan 3-4 çorba kaşığı kenara alın. Geri kalanını püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Ayırdığınız karışımı ekleyin ve 5 dakika kaynatıp, servis yapın.