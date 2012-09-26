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Patatesli Ispanak Çorbası Tarifi

Patatesli ıspanaklı çorba sofralarda oldukça seviliyor. Patatesli ıspanak çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
Patatesli Ispanak Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı yağ

2 adet patates

250 gram ıspanak yaprağı

6 su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı salça

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Patatesin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın. 6 su bardağı sıcak suya patatesleri koyup, az tuz ekleyin. Kaynamaya başlayınca kıyılmış ıspanağı da ilave edip pişmeye bırakın. Tavada yağı eritin ve salça ekleyip, birkaç kez çevirin. Karabiber, pul biber ve tuz ilave edin. Yağı çorbaya boşaltın ve karıştırın. Çorbadan 3-4 çorba kaşığı kenara alın. Geri kalanını püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Ayırdığınız karışımı ekleyin ve 5 dakika kaynatıp, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Blenderden geçirdiğiniz çorbaya kenara ayırdığınız malzemeyi ekledikten sonra, mutlaka birlikte birkaç dakika kaynatın. Taneli bir çorba isterseniz çorbayı blenderden geçirmeden de pişirebilirsiniz.
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