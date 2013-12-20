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Patatesli Ispanak Çorbası Tarifi

Patatesli ıspanaklı çorba sofralarda oldukça seviliyor. Patatesli ıspanak çorbası nasıl yapılır? Bu sağlıklı çorbanın işte tarifi...
Patatesli Ispanak Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet patates

Yarım kg ıspanak

1 çorba kaşığı sıvıyağ

7-8 su bardağı su

1 paket krema

4 diş sarmısak

1 paket et suyu tableti

1 çorba kaşığı un

tereyağı

YAPILIŞI

Tencerede ince kıyılmış patates ve ıspanağı sıvı yağda kavurun. Dövülmüş sarımsağı atın. İyice kavrulduktan sonra kaynar suyu üzerine dökün. Et suyu tabletini atın. Pişince blenderden geçirin. Bir başka tencerede ise unu tereyağında kavurun. Kavrulmuş unu çorbaya katın. Kremayı ekleyin ve 1-2 taşım daha kaynatın. Sıcak servis yapın.
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