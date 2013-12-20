Patatesli Ispanak Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencerede ince kıyılmış patates ve ıspanağı sıvı yağda kavurun. Dövülmüş sarımsağı atın. İyice kavrulduktan sonra kaynar suyu üzerine dökün. Et suyu tabletini atın. Pişince blenderden geçirin. Bir başka tencerede ise unu tereyağında kavurun. Kavrulmuş unu çorbaya katın. Kremayı ekleyin ve 1-2 taşım daha kaynatın. Sıcak servis yapın.