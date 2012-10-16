Patatesli Marul Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesi küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Bir tencerede tereyağını eritip, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ve patatesi ekleyip, kaynamaya bırakın. Patates yumuşayınca kıyılmış marul yaprağını ekleyin. Muskat, tuz ve karabiber kattıktan sonra bir taşım daha kaynatıp, tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.