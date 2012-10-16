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Patatesli Marul Çorbası Tarifi

Yapımı oldukça kolay olan patatesli marul çorbası vitamin bakımından da oldukça zengindir. Patatesli marul çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Patatesli Marul Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy patates

6 adet marul yaprağı

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı un

3 su bardağı su

Bir tutam rendelenmiş muskat

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Patatesi küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Bir tencerede tereyağını eritip, unu rengi dönene kadar kavurun. Üzerine su ve patatesi ekleyip, kaynamaya bırakın. Patates yumuşayınca kıyılmış marul yaprağını ekleyin. Muskat, tuz ve karabiber kattıktan sonra bir taşım daha kaynatıp, tencereyi ocaktan alın. Sıcak olarak servis yapın.
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