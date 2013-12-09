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Sofra / Çorbalar / Patatesli Yaz Çorbası Tarifi

Patatesli Yaz Çorbası Tarifi

Sofranızı patatesli yaz çorbasıyla süsleyin. Patatesli yaz çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Patatesli Yaz Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy patates

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber

1 dal kıyılmış nane

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı yoğurt

1 diş kıyılmış sarmısak

4 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Tuz

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve küp doğrayın. Tereyağını bir tavaya alıp patatesleri üzerine ekleyin. Tuz ve toz kırmızıbiber ekleyip, 2-3 dakika soteleyin. Daha sonra kıyılmış naneyi de ilave edip biri iki çevirin ve ocaktan alın. Un, yoğurt ve sarımsağı bir tencerede karıştırın. Üzerine suyu ekleyip bir taşım kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekleyin ve kaselere alın. Üzerine patatesli karışımı paylaştırın. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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