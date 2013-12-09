Patatesli Yaz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve küp doğrayın. Tereyağını bir tavaya alıp patatesleri üzerine ekleyin. Tuz ve toz kırmızıbiber ekleyip, 2-3 dakika soteleyin. Daha sonra kıyılmış naneyi de ilave edip biri iki çevirin ve ocaktan alın. Un, yoğurt ve sarımsağı bir tencerede karıştırın. Üzerine suyu ekleyip bir taşım kaynatın. Tuzunu ayarlayın. Ocaktan almadan hemen önce limon suyunu ekleyin ve kaselere alın. Üzerine patatesli karışımı paylaştırın. Nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.