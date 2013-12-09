Patlıcan Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış patlıcanları, acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Suyunu sıkıp bir kenara alın. Sıvı yağda ince kıyılmış taze soğan, sarımsak ve rendelenmiş limon kabuğunu hafifçe kavurun. Patlıcanları ekleyip kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Kavrulmuş malzemeyi blenderden geçirip bir tencereye alın. Üzerine tavuk suyu veya su ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiber ekleyin. Tencereyi ocaktan almaya yakın, krema ve galeta ununu karıştırıp çorbaya katın. Ocağın altını kapatıp çorbayı servis tabağına alın ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Kaşarın üzerine de sıvı yağda kızdırılmış pul biber gezdirip sıcak servis yapın.