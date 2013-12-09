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Patlıcan Çorbası Tarifi

Değişik, doyurucu ve lezzetli bir çorba olan patlıcan çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Patlıcan Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy patlıcan

2 çorba kaşığı sıvıyağ

3 dal taze soğan

3 diş ince kıyılmış sarmısak

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

6 su bardağı tavuk suyu veya su

3 çorba kaşığı krema

3 çorba kaşığı galeta unu

Tuz

Karabiber



Üzerine:

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 çorba kaşığı sıvıyağ

Pulbiber


YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış patlıcanları, acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Suyunu sıkıp bir kenara alın. Sıvı yağda ince kıyılmış taze soğan, sarımsak ve rendelenmiş limon kabuğunu hafifçe kavurun. Patlıcanları ekleyip kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Kavrulmuş malzemeyi blenderden geçirip bir tencereye alın. Üzerine tavuk suyu veya su ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuz ve karabiber ekleyin. Tencereyi ocaktan almaya yakın, krema ve galeta ununu karıştırıp çorbaya katın. Ocağın altını kapatıp çorbayı servis tabağına alın ve rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Kaşarın üzerine de sıvı yağda kızdırılmış pul biber gezdirip sıcak servis yapın.
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