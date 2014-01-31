Pazı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 su bardağı su
Bir demet ince doğranmış pazı
1 kase yoğurt
3 çorba kaşığı un
Yarım su bardağı pilavlık bulgur
Tuz
Üzerine:
3 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet yemeklik doğranmış soğan
2 çorba kaşığı nane
YAPILIŞI
Tencereye suyu koyup kaynatın. Kaynayan suya doğranmış pazı yapraklarını ve bulguru atın. Diğer yanda yoğurt ile unu biraz soğuk su ilavesi ile birbirine yedirin. Bulgurlar yumuşayınca yoğurtlu karışımı çorbaya yavaş yavaş ekleyin. Bir tavada sıvı yağ ile soğanı pembeleştirin. Naneyi katın. Bu karışımı pişen çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.