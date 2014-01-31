Pazı Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tencereye suyu koyup kaynatın. Kaynayan suya doğranmış pazı yapraklarını ve bulguru atın. Diğer yanda yoğurt ile unu biraz soğuk su ilavesi ile birbirine yedirin. Bulgurlar yumuşayınca yoğurtlu karışımı çorbaya yavaş yavaş ekleyin. Bir tavada sıvı yağ ile soğanı pembeleştirin. Naneyi katın. Bu karışımı pişen çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.