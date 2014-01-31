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Pazı Çorbası Tarifi

Bütün yemek tarifleri arasında tarhana çorbası hiç şüphesiz en çok Anadolu kokandır. Pazı çorbası nasıl yapılır? Pazı çorbası tarifi
Pazı Çorbası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 su bardağı su

Bir demet ince doğranmış pazı

1 kase yoğurt

3 çorba kaşığı un

Yarım su bardağı pilavlık bulgur

Tuz



Üzerine:

3 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet yemeklik doğranmış soğan

2 çorba kaşığı nane


YAPILIŞI

Tencereye suyu koyup kaynatın. Kaynayan suya doğranmış pazı yapraklarını ve bulguru atın. Diğer yanda yoğurt ile unu biraz soğuk su ilavesi ile birbirine yedirin. Bulgurlar yumuşayınca yoğurtlu karışımı çorbaya yavaş yavaş ekleyin. Bir tavada sıvı yağ ile soğanı pembeleştirin. Naneyi katın. Bu karışımı pişen çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
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