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Pazılı Mercimek Çorbası Tarifi

Pazılı mercimek çorbasını sofranızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Peki ama pazılı mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Pazılı Mercimek Çorbası Tarifi
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 buçuk su bardağı kırmızı mercimek

1 demet kıyılmış pazı

5 su bardağı su

2 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

8 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı nane

2 çay bardağı sıvı yağ

Yeteri kadar tuz



Üzeri için: Kruton

YAPILIŞI

Mercimek, pazı, su ve 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiberi düdüklü tencereye alıp 7-8 dakika pişirin ve ocaktan alın. 4 diş dövülmüş sarımsak ve limon suyunu iyice çırpın. Daha sonra karıştırarak çorbaya ekleyin. Nane ve kalan 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber ilave edip karıştırın. Ayrı bir tavada sıvı yağı kızdırıp, kalan 4 diş dövülmüş sarımsağı ekleyin. Hafif pembeleşene dek kavurup çorbaya ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Yeniden ocağa alıp, kısık ateşte 2 dakika daha pişirin. Servis tabağına alıp kruton ekleyerek servis yapın.
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