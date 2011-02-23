Pazılı Mercimek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimek, pazı, su ve 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiberi düdüklü tencereye alıp 7-8 dakika pişirin ve ocaktan alın. 4 diş dövülmüş sarımsak ve limon suyunu iyice çırpın. Daha sonra karıştırarak çorbaya ekleyin. Nane ve kalan 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber ilave edip karıştırın. Ayrı bir tavada sıvı yağı kızdırıp, kalan 4 diş dövülmüş sarımsağı ekleyin. Hafif pembeleşene dek kavurup çorbaya ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Yeniden ocağa alıp, kısık ateşte 2 dakika daha pişirin. Servis tabağına alıp kruton ekleyerek servis yapın.