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Peynir Ekmek Çorbası Tarifi

Peynir ekmek çorbası nasıl yapılır? Gerekli malzemeler nelerdir? Peynir ekmek çorbası tarifi, hazırlanışı ve püf noktaları...
Peynir Ekmek Çorbası Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kase tavuk suyu

6 dilim ekmek

Yarım çorba kaşığı tereyağı

100 gram dil peyniri

Tuz,

karabiber,

kırmızıbiber

YAPILIŞI

Tavuk suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Bu arada ekmekleri 2 cm genişliğinde dilimleyin. Üzerine tereyağı sürün. Dil peynirini ekmek dilimleri büyüklüğünde doğrayın. Ekmeklerin üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, peynirler eriyene dek pişirin. Tavuk suyunun içine tuz, karabiber ve kırmızıbiber ekleyip karıştırın. Sıcak tavuk suyunu kaselere alın. Ekmek dilimlerini tavuk suyuna atıp, servis yapın.
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