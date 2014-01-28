Peynir Ekmek Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Bu arada ekmekleri 2 cm genişliğinde dilimleyin. Üzerine tereyağı sürün. Dil peynirini ekmek dilimleri büyüklüğünde doğrayın. Ekmeklerin üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, peynirler eriyene dek pişirin. Tavuk suyunun içine tuz, karabiber ve kırmızıbiber ekleyip karıştırın. Sıcak tavuk suyunu kaselere alın. Ekmek dilimlerini tavuk suyuna atıp, servis yapın.