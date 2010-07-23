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Peynirli Kereviz Çorbası Tarifi

Sağlıklı bir çorba olan kereviz çorbasına peynir eklemesi yapıyoruz. Peynirli kereviz çorbasını sofranızdan eksik etmeyin. Peynirli kereviz çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Peynirli Kereviz Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kereviz

1 adet limonun suyu

5 çorba kaşığı silme tereyağı

2 adet soğan

6 su bardağı et suyu ya da su

2 adet yumurtanın sarısı

1 paket krema

150 gram rendelenmiş taze kaşar peyniri

6 dilim ekmek, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kerevizleri soyup üzerlerine limon suyu dökün ve 5 dakika bekletin. 3 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp üzerine küp doğradığınız soğanları ve kerevizleri ekleyin. Birlikte soteleyip et suyunu ilave edin ve 40 dakika orta ateşte pişirin. Ilındıktan sonra blenderden geçirin. Ayrı bir kapta yumurtaları ve kremayı köpük köpük olana kadar çırpın. Kaşar peynirinin yarısını üzerine ilave edin. Karışımı tencereye ekleyip pişirmeye devam edin. Koyulaşınca ocaktan alın. Ekmek dilimlerini kızartma makinesinde hafifçe kızartın. Kalan tereyağını ekmeklere sürün. Ayırdığınız kaşar peynirini de ekmeklerin üzerine paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyene kadar tutun. Çıkardıktan sonra küp doğrayıp çorbanın üzerine dökerek servis yapın.
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