Peynirli Kereviz Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kerevizleri soyup üzerlerine limon suyu dökün ve 5 dakika bekletin. 3 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp üzerine küp doğradığınız soğanları ve kerevizleri ekleyin. Birlikte soteleyip et suyunu ilave edin ve 40 dakika orta ateşte pişirin. Ilındıktan sonra blenderden geçirin. Ayrı bir kapta yumurtaları ve kremayı köpük köpük olana kadar çırpın. Kaşar peynirinin yarısını üzerine ilave edin. Karışımı tencereye ekleyip pişirmeye devam edin. Koyulaşınca ocaktan alın. Ekmek dilimlerini kızartma makinesinde hafifçe kızartın. Kalan tereyağını ekmeklere sürün. Ayırdığınız kaşar peynirini de ekmeklerin üzerine paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyene kadar tutun. Çıkardıktan sonra küp doğrayıp çorbanın üzerine dökerek servis yapın.