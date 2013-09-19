Pirpirim Aşı Tarifi

Öncelikle nohut, mercimek ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün hepsini ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra haşlama sularını süzün. Orta büyüklükte bir tencerede tereyağını eritin. İnce kıyılmış soğanı yağda kavurun. Üzerine 3 su bardağı su ve bakliyatları ilave edin. Yarım saat kadar kaynatın. Ayrı bir yerde 2 çorba kaşığı unu, 1 su bardağı suda bulamaç haline getirin. Tel süzgeçten geçirerek yavaşça çorbaya ekleyin. 10 dakika daha kaynatın. Ardından ince kıyılmış semizotunu ekleyip, birkaç dakika daha kaynatın. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Tencereyi ocaktan alıp, servis yapın.