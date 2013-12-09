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Pırasa Çorbası Tarifi

Klasik bir Fransız yemeği olan vichyssoise yani pırasa çorbası, patates ve pırasayla yapılan çok popüler ve eski bir çorba tarifidir. Peki pırasa çorbası nasıl yapılır?
Pırasa Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet pırasa,

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet havuç,

1 adet domates

1 tatlı kaşığı salça,

5 su bardağı su

1 adet patates,

yarım limonun suyu,

tuz

YAPILIŞI

Pırasayı incecik kıyın ve bir kenara alın. Zeytinyağını tencereye koyun ve küp doğranmış havucu kısık ateşte 2 dakika çevirin. Kabuğu soyulup rendelenmiş domates ve salçayı katın. Şöyle bir çevirdikten sonra suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzunu ayarlayıp, pırasa, küp doğranmış patates ve limon suyunu katın. Sebzeler yumuşayınca çorbayı ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
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