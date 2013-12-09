Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pırasayı incecik kıyın ve bir kenara alın. Zeytinyağını tencereye koyun ve küp doğranmış havucu kısık ateşte 2 dakika çevirin. Kabuğu soyulup rendelenmiş domates ve salçayı katın. Şöyle bir çevirdikten sonra suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynayınca tuzunu ayarlayıp, pırasa, küp doğranmış patates ve limon suyunu katın. Sebzeler yumuşayınca çorbayı ocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.