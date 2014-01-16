Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet patates
3 adet pırasa
7 su bardağı su
3 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı un
1 su bardağı ılık süt
Tuz,
karabiber,
muskat
YAPILIŞI
Doğranmış patatesleri ve ince kıyılmış pırasaları bir tencereye aktarıp üzerine 6-7 bardak suyu dökün. 30 dakika haşlayın ve sonrasında blendırdan geçirip çorbayı inceltin. Küçük bir tencerede tereyağını kızdırıp unu ilave edin. 2 dakika kavurduktan sonra üzerine, ılık sütü ekleyin ve hızlı hızlı karıştırıp çorbaya ilave edin. Çorbayı 5-6 dakika daha kaynatın. Eğer çorba koyulaşırsa 1-2 su bardağı sıcak su ilave edin. İndirmeye yakın tuz, karabiber ve muskatı katıp karıştırın. Ocaktan alıp servis yapın.