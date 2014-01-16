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Sofra / Çorbalar / Pırasa Çorbası Tarifi

Pırasa Çorbası Tarifi

Klasik bir Fransız yemeği olan vichyssoise yani pırasa çorbası, patates ve pırasayla yapılan çok popüler ve eski bir çorba tarifidir. Peki pırasa çorbası nasıl yapılır?
Pırasa Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet patates

3 adet pırasa

7 su bardağı su

3 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı ılık süt

Tuz,

karabiber,

muskat

YAPILIŞI

Doğranmış patatesleri ve ince kıyılmış pırasaları bir tencereye aktarıp üzerine 6-7 bardak suyu dökün. 30 dakika haşlayın ve sonrasında blendırdan geçirip çorbayı inceltin. Küçük bir tencerede tereyağını kızdırıp unu ilave edin. 2 dakika kavurduktan sonra üzerine, ılık sütü ekleyin ve hızlı hızlı karıştırıp çorbaya ilave edin. Çorbayı 5-6 dakika daha kaynatın. Eğer çorba koyulaşırsa 1-2 su bardağı sıcak su ilave edin. İndirmeye yakın tuz, karabiber ve muskatı katıp karıştırın. Ocaktan alıp servis yapın.

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