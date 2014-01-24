Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg pırasa
1 adet soğan
2 adet patates
1 çay bardağı zeytinyağı
5 su bardağı et suyu
150 ml krema
Tuz
Karabiber
YAPILIŞI
Pırasanın beyaz kısımlarını, patates ve soğanı orta büyüklükte doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp sebzeleri soteleyin. Suyu, tuz ve karabiberi ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra mikserden geçirin. Çorbayı tekrar orta hararetli ateşte kaynatın. Kremayı ekleyip karıştırın. Çorbayı ince kıyılmış maydanozla süsleyin ve servis yapın.