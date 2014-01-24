Sofra Çorbalar Pırasa Çorbası Tarifi

Pırasa Çorbası Tarifi

Klasik bir Fransız yemeği olan vichyssoise yani pırasa çorbası, patates ve pırasayla yapılan çok popüler ve eski bir çorba tarifidir. Peki pırasa çorbası nasıl yapılır?

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti