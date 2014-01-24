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Sofra / Çorbalar / Pırasa Çorbası Tarifi

Pırasa Çorbası Tarifi

Klasik bir Fransız yemeği olan vichyssoise yani pırasa çorbası, patates ve pırasayla yapılan çok popüler ve eski bir çorba tarifidir. Peki pırasa çorbası nasıl yapılır?
Pırasa Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pırasa

1 adet soğan

2 adet patates

1 çay bardağı zeytinyağı

5 su bardağı et suyu

150 ml krema

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Pırasanın beyaz kısımlarını, patates ve soğanı orta büyüklükte doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp sebzeleri soteleyin. Suyu, tuz ve karabiberi ekleyip, sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra mikserden geçirin. Çorbayı tekrar orta hararetli ateşte kaynatın. Kremayı ekleyip karıştırın. Çorbayı ince kıyılmış maydanozla süsleyin ve servis yapın.
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