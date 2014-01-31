Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Tavuk suyu için:
1 adet tavuk
2 adet havuç
1 adet soğan
2 diş sarımsak
tuz
Ayrıca:
Yarım kg pırasa
1 tatlı kaşığı mısır özü yağı
1 adet patates
Yarım tatlı kaşığı köri
1 çay bardağı diyet süt
YAPILIŞI
Tavuk suyu için, tavuğu derin bir tencereye yerleştirin. Temizlenip küçük doğranmış havuç ve soğanı da tencereye aktarın. Tuz ve sarımsakları ekleyin. Tavuk hizasına kadar su ekleyip kaynatın. Tavuk piştiğinde çıkartıp, sebzeleri tavuk suyuyla birlikte mikserden geçirin. Bu arada pırasaları temizleyip kuşbaşı doğrayın. Bir tavada mısır özü yağı ile pırasaları kavurun. Patatesi soyup, küçük doğrayın. Köri ile karıştırın. Tavuk suyundan 2 su bardağı alın. Pırasa ve patatesi tavuk suyuna ekleyin. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip kaynatın. Blendırdan geçirin. Süt ve tuz ekleyip, 2-3 dakika daha kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.