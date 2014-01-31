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Sofra / Çorbalar / Pırasa Çorbası Tarifi

Pırasa Çorbası Tarifi

Klasik bir Fransız yemeği olan vichyssoise yani pırasa çorbası, patates ve pırasayla yapılan çok popüler ve eski bir çorba tarifidir. Peki pırasa çorbası nasıl yapılır?
Pırasa Çorbası Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Tavuk suyu için:

1 adet tavuk

2 adet havuç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

tuz



Ayrıca:

Yarım kg pırasa

1 tatlı kaşığı mısır özü yağı

1 adet patates

Yarım tatlı kaşığı köri

1 çay bardağı diyet süt


YAPILIŞI

Tavuk suyu için, tavuğu derin bir tencereye yerleştirin. Temizlenip küçük doğranmış havuç ve soğanı da tencereye aktarın. Tuz ve sarımsakları ekleyin. Tavuk hizasına kadar su ekleyip kaynatın. Tavuk piştiğinde çıkartıp, sebzeleri tavuk suyuyla birlikte mikserden geçirin. Bu arada pırasaları temizleyip kuşbaşı doğrayın. Bir tavada mısır özü yağı ile pırasaları kavurun. Patatesi soyup, küçük doğrayın. Köri ile karıştırın. Tavuk suyundan 2 su bardağı alın. Pırasa ve patatesi tavuk suyuna ekleyin. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip kaynatın. Blendırdan geçirin. Süt ve tuz ekleyip, 2-3 dakika daha kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.
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