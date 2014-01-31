Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk suyu için, tavuğu derin bir tencereye yerleştirin. Temizlenip küçük doğranmış havuç ve soğanı da tencereye aktarın. Tuz ve sarımsakları ekleyin. Tavuk hizasına kadar su ekleyip kaynatın. Tavuk piştiğinde çıkartıp, sebzeleri tavuk suyuyla birlikte mikserden geçirin. Bu arada pırasaları temizleyip kuşbaşı doğrayın. Bir tavada mısır özü yağı ile pırasaları kavurun. Patatesi soyup, küçük doğrayın. Köri ile karıştırın. Tavuk suyundan 2 su bardağı alın. Pırasa ve patatesi tavuk suyuna ekleyin. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip kaynatın. Blendırdan geçirin. Süt ve tuz ekleyip, 2-3 dakika daha kaynatın. Sıcak olarak servis yapın.