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Pırasa ve patates çorbası

Hem sağlıklı hem leziz tadı damağınızda kalacak enfes bir çorba! İşte pırasa ve patatesin birleşimiyle ortaya çıkan pırasa ve patates çorbası...
Pırasa ve patates çorbası
  • 10 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 1 kg pırasanın beyaz kısımları



● 1 adet büyük boy soğan



● 2 adet orta boy patates



● 100 gram tereyağı



● 6 diş sarmısak



● 5 su bardağı tavuk suyu



● 10 su bardağı su



● 3 dal taze soğan



● Tuz



● Servis için: 10 adet incecik dilimlenmiş baget ekmek



● 50 gram füme somon



● Frenk soğanı


YAPILIŞI

BÜYÜK bir tencerede tereyağını eritin ve irice doğranmış pırasa ile soğanı ilave edip, yumuşayıp kokuları çıkana dek pişirin. Yumuşayınca, kabukları temizlenmiş bütün sarmısakları, küçük parçalar halinde doğranmış taze soğan ve patatesi ekleyin. Tavuk suyu ilave edip, kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Su ve tuz ekleyip, harlı ateşte ara sıra karıştırarak 20 dakika pişirin. Blenderden geçirip, tabaklara pay edin. Üzerine kıyılmış frenk soğanı serpin. Ekmekleri tava veya fırında kıtırlaşana dek kızartın. Üzerine dilimlenmiş füme somon yerleştirip çorbanın yanında servis yapın.

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