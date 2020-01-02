Pırasa ve patates çorbası

BÜYÜK bir tencerede tereyağını eritin ve irice doğranmış pırasa ile soğanı ilave edip, yumuşayıp kokuları çıkana dek pişirin. Yumuşayınca, kabukları temizlenmiş bütün sarmısakları, küçük parçalar halinde doğranmış taze soğan ve patatesi ekleyin. Tavuk suyu ilave edip, kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika pişirin. Su ve tuz ekleyip, harlı ateşte ara sıra karıştırarak 20 dakika pişirin. Blenderden geçirip, tabaklara pay edin. Üzerine kıyılmış frenk soğanı serpin. Ekmekleri tava veya fırında kıtırlaşana dek kızartın. Üzerine dilimlenmiş füme somon yerleştirip çorbanın yanında servis yapın.