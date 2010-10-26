Pırasa Çorbası Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet pırasa
2 adet patates
2 çorba kaşığı tereyağı
5 su bardağı et suyu
1 su bardağı süt
1 adet yumurtanın sarısı
3 çorba kaşığı krema
1 çay bardağı rendelenmiş
kaşar peyniri
1 demet maydanoz
Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Patatesleri yıkayıp tuzlu suda kabuklarıyla birlikte haşlayın. Soğuduktan sonra kabuklarını soyup püre haline getirin ve kenara alın. Diğer taraftan 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp ince kıyılmış pırasaları sote edin. Üzerine et suyu, süt, püre patates, tuz ve karabiber ekleyip yarım saat pişirin. Küçük bir kapta yumurta sarısı, krema, kaşar peyniri rendesi ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Daha sonra çorbanın üzerine ilave edin. Birkaç dakika kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.