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Pırasa Çorbası Tarifi

Klasik bir Fransız yemeği olan vichyssoise yani pırasa çorbası, patates ve pırasayla yapılan çok popüler ve eski bir çorba tarifidir. Peki pırasa çorbası nasıl yapılır?
Pırasa Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet pırasa

2 adet patates

2 çorba kaşığı tereyağı

5 su bardağı et suyu

1 su bardağı süt

1 adet yumurtanın sarısı

3 çorba kaşığı krema

1 çay bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

1 demet maydanoz

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp tuzlu suda kabuklarıyla birlikte haşlayın. Soğuduktan sonra kabuklarını soyup püre haline getirin ve kenara alın. Diğer taraftan 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp ince kıyılmış pırasaları sote edin. Üzerine et suyu, süt, püre patates, tuz ve karabiber ekleyip yarım saat pişirin. Küçük bir kapta yumurta sarısı, krema, kaşar peyniri rendesi ve kıyılmış maydanozu karıştırın. Daha sonra çorbanın üzerine ilave edin. Birkaç dakika kaynatıp ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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