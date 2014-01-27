Pırasalı Tarhana Çorbası Tarifi

Tarhanayı derin bir kabın içinde 1 su bardağı su ile karıştırarak ıslatın. Tarhananın erimesi için yarım saat bekletin. Pırasayı ayıklayıp, ince ince kıyın. Yağı bir tencereye alıp pırasaları ekleyin. Pırasalar yumuşayana kadar karıştırarak kavurun. Kavrulmuş pırasaların üzerine tarhanayı, biber salçasını, fındık ununu ve tuzu ekleyin. Üzerine 5 su bardağı su ekleyip karıştırarak kaynatın. Kaynayınca kısık ateşe alın. Kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Çorbayı servis tabağına alıp üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapın.