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Pırasalı Tarhana Çorbası Tarifi

Klasik tarhana çorbasından sıkıldıysanız pırasalı tarhana çorbasını deneyebilirsiniz. Peki pırasalı tarhana çorbası nasıl yapılır?
Pırasalı Tarhana Çorbası Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı tarhana

1 adet büyük boy pırasa

1 kahve fincanı fındık yağı veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı kavrulmuş fındık unu

Yarım demet maydanoz,

tuz

YAPILIŞI

Tarhanayı derin bir kabın içinde 1 su bardağı su ile karıştırarak ıslatın. Tarhananın erimesi için yarım saat bekletin. Pırasayı ayıklayıp, ince ince kıyın. Yağı bir tencereye alıp pırasaları ekleyin. Pırasalar yumuşayana kadar karıştırarak kavurun. Kavrulmuş pırasaların üzerine tarhanayı, biber salçasını, fındık ununu ve tuzu ekleyin. Üzerine 5 su bardağı su ekleyip karıştırarak kaynatın. Kaynayınca kısık ateşe alın. Kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Çorbayı servis tabağına alıp üzerini kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapın.

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